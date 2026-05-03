Türkei

10. Todesopfer nach Amoklauf an Schule: Mädchen (11) stirbt im Spital

Ein Schüler hatte Mitte April wahllos um sich geschossen und dabei mehrere seiner Mitschüler und eine Lehrerin getötet.
03.05.2026, 10:44

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Rote Rosen stecken in einem grünen Zaun vor einem Gebäude.

Mehr als zwei Wochen nach einer Amoktat an einer türkischen Schule ist die Zahl der Todesopfer auf zehn gestiegen. Ein elf Jahre altes Mädchen sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Erneut Schul‑Shooting in der Türkei: 14‑Jähriger tötet neun Menschen
Weitere Schießerei an türkischer Schule: Vier Tote und 20 Verletzte

Ein Schüler hatte Mitte April an seiner Schule im südosttürkischen Kahramanmaras wahllos um sich geschossen und dabei mehrere seiner Mitschüler und eine Lehrerin getötet. Auch der 14-jährige Schütze ist offiziellen Angaben zufolge tot. Das Motiv der Tat blieb zunächst unklar.

Türkei Amoklauf
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