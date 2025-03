Zu lange Pausen: Bürgermeister in Italien verbannt Kaffeeautomaten

Der Espresso an der Bar oder am Automaten ist ein tägliches Ritual für Millionen von Italienerinnen und Italienern. Der Bürgermeister der Kleinstadt Pieve di Soligo in der norditalienischen Region Venetien, Stefano Soldan, ist jedoch der Ansicht, dass damit zu viel Zeit verschwendet wird.

So ließ er den Heißgetränkeautomaten aus den Amtsräumen und aus der städtischen Bibliothek der Gemeinde entfernen - ganz zum Ärger der 56 Beschäftigten.