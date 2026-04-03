Wie die Löcher im Schweizer Emmentaler Käse gerettet werden

Nach jahrelangen Problemen mit den Löchern im Emmentaler Käse haben Schweizer Käser eine Lösung parat: Sie dürfen nach einem Gerichtsstreit nun "Lochansatzpulver" verwenden. "Ich bin sehr froh, dass es dieses Pulver gibt", sagt Käsermeister Andreas Brunner (58). "Ich hatte über die Jahre immer weniger Löcher."

Das Problem: die Milch ist zu sauber geworden. Früher, als die Kühe noch von Hand gemolken wurden, waren nach Angaben von Fachleuten immer Heupartikel aus dem Stall in der Milch. Daran bildeten sich bei der Käsegärung die Löcher. Mit automatischen Melkmaschinen geht die Milch aber vom Euter direkt zur Kühlung in einen Tank, ohne Heupartikel.