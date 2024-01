Luftangriffe auf Ziele in Syrien: 9 Todesopfer

Bei mutmaßlich jordanischen Luftangriffen auf Ziele in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens neun Menschen getötet worden. Unter den Toten seien vier Frauen und zwei Kinder, teilte die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mit. Die Angriffe hätten sich in der Nacht zum Freitag in der Region as-Suwayda im Süden des Landes ereignet. Rettungsmannschaften suchten in den Trümmern weiter nach Überlebenden.