Jeffrey Epstein: Lettin von Polizei als Missbrauchsopfer identifiziert

Die lettische Polizei hat im Zuge ihrer Ermittlungen zu den veröffentlichten Akten im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein ein weibliches Opfer identifiziert. Dabei handle es sich um eine lettische Staatsbürgerin, sagte Polizeichef Armands Ruks im Fernsehen. Das mutmaßliche Opfer sei volljährig und von einem Ausländer rekrutiert worden, dessen Identität die Ermittler bereits festgestellt haben.

Lettische Staatsbürger, die direkt an der Rekrutierung von Mädchen oder Frauen zur sexuellen Ausbeutung beteiligt gewesen waren, sind nach Angaben von Ruks bisher noch keine identifiziert worden. "Wir haben mit fast zehn Personen zusammengearbeitet, die im Zusammenhang mit diesem Fall befragt wurden, darunter auch solche, die sich öffentlich geäußert haben", sagte Ruks. Die lettische Polizei habe auch die USA um Rechtshilfe ersucht. Bisher liege aber noch keine Antwort vor, sagte der lettische Polizeichef.