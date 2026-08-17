Tod von Uni-Professor (41): Familie klagt über „Mobbing-Kampagne“

Nach dem Tod des britischen Cambridge-Professors Jason Arday nach einer mutmaßlichen Mobbing-Kampagne gegen ihn haben mehr als 31.000 Menschen eine Petition für eine staatliche Untersuchung des Falls unterzeichnet. Dem von der Organisation Good Law Project initiierten Appell an den britischen Premierminister Andy Burnham schlossen sich auch mehrere Abgeordnete an. Rassismus sei der Kern dieser tragischen Geschichte, hieß es mit Blick auf den schwarzen Akademiker.

„Es kann keinen Zweifel geben, dass Dr. Ardays tragischer Tod das direkte, vorhersehbare und vorhergesehene Ergebnis von Schikane durch die Presse war“, hieß es auf der Website von Good Law Project. „Ein bedeutendes Element bei diesem Mobbing war die Farbe seiner Haut“, fügte die Organisation hinzu.

Mahnwache auf dem Londoner Trafalgar Square

Für Montagabend ist eine Mahnwache für Arday auf dem Londoner Trafalgar Square geplant. Bei einer Spendensammelaktion für seine Familie kamen bereits knapp 89.000 Pfund (104.000 Euro) zusammen.