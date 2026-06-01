Jäger im Ötztal zu Tode gestürzt

Ein 61-jähriger Italiener ist am Samstagnachmittag bei Arbeiten zur Sicherung eines Jägersteiges in Längenfeld (Bezirk Imst) abgestürzt und getötet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gemeinsam mit zwei österreichischen Jägern arbeitete der Italiener in weglosem, felsigen Gelände an einer Seilversicherung. Auf dem Rückweg rutschte der 61-Jährige aus und stürzte bis zu 40 Meter ab.

Er wurde ins LKH Innsbruck geflogen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.