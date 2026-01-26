Tragisches Jagdunglück: Steirer (42) tödlich getroffen

In der Steiermark kam es Sonntagabend zu einem Jagdunglück mit fataler Folge: Ein 42-Jähriger erlitt in Gabersdorf (Bezirk Leibnitz) eine tödliche Schussverletzung , teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.

Laut erster Ermittlungen des Landeskriminalamtes wollten drei Jäger aus dem Bezirk Leibnitz (36, 42 und 57 Jahre) ein Wildschwein bergen, das einer der Jäger erlegt hatte.

Schuss löste sich

"Um das Tier gemeinsam mit dem 42-Jährigen in das Fahrzeug zu heben, übergab der 57-Jährige sein Jagdgewehr vorübergehend an den 36-Jährigen", schilderte die Polizei.

Als das Schwein verladen war, gab der 36-Jährige die Waffe wieder retour: Dabei löste sich ein Schuss.