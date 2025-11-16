Jäger erschießt anderen Jagdteilnehmer

Ein Jäger hat im Westen Tschechiens einen anderen Jagdteilnehmer erschossen. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung auf, wie die Zeitung Pravo am Sonntag berichtete.

Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des getroffenen Mannes feststellen können. Augenzeugen zufolge habe eine Kugel den 67-Jährigen direkt in den Kopf getroffen. Eine Obduktion durch einen Rechtsmediziner sei angeordnet worden.