Ein 17-jähriger Italiener, der ein Massaker an einer Schule geplant haben soll, ist von den Carabinieri in Perugia festgenommen worden. Dem Jugendlichen werden unter anderem Propaganda und Anstiftung zu Straftaten aus rassistischen, ethnischen und religiösen Motiven, Besitz von Material mit terroristischem Zweck und Vorbereitung von Waffen und chemischen Sprengsätzen vorgeworfen.

Die Ermittlungen, koordiniert von der Jugendstaatsanwaltschaft in L'Aquila, ergaben, dass der Verdächtige gezielt nach Anleitungen zur Herstellung von Sprengsätzen und Schusswaffen suchte. Sichergestellt wurden unter anderem Dokumente zu gefährlichen chemischen und bakteriologischen Stoffen, Handbücher zur Sabotage öffentlicher Infrastruktur und Anleitungen zum Bau von Waffen mittels 3D-Druck.