Dem Mittelmeer geht es gar nicht gut. Wenn man in das Ligurische Meer springt, kann von Abkühlung nicht die Rede sein, vielmehr erinnert die Temperatur an die in einer Badewanne. Man muss schon ein Stück weit hinausschwimmen oder etwas tiefer tauchen, um eine kältere Strömung zu erwischen. Und tatsächlich, schon Anfang August bestätigten die offiziellen Erhebungen den unguten Eindruck: das Meer hatte 29°C Fieber. Eine Temperatur, die alles, was in unseren Breitengraden im Meer lebt, gefährdet. Gemeint sind Mikroorganismen sowie große Wale. Denn ohne Plankton müssen diese bis zu 10.000 Kilometer weit schwimmen, um Nahrung zu finden. Ein Problem, das inzwischen vor allem das Mittelmeer betrifft. Nicht zuletzt, weil es nicht sehr tief ist. „Das Mittelmeer ist durchschnittlich 1.500 Meter tief, die Ozeane stattdessen 4.000 Meter und mehr“, erklärt Roberto Danovaro, Professor für Meeresbiologie an der Universität in Ancona.

Die hohen Temperaturen greifen Fische, Neptungras, Algen, Koralle und Mikroorganismen an und führen zum Aussterben der Meeresbiodiversität. „Wobei diese Biodiversität nicht für irgendeine schmucke Mode steht, sondern das Leben auf unserem Planeten ermöglicht“, hebt Danovaro hervor. „Sie erzeugt Sauerstoff, fängt Kohlendioxid ein und ist in der Nahrungskette grundlegend.“ Das Mittelmeer ist ein Konzentrat an Biodiversität. Es deckt 0,82 Prozent der Erdoberfläche, speichert 0,3 Prozent der Wassermengen, ist aber Lebensraum für fast 8 Prozent aller Meeresarten. Diese Vielfalt ist wegen des Klimawandels zunehmend in Gefahr. Zum einen wegen der Wärme, zum anderen weil sie von neuen Bewohnern bedroht wird.