Auf der Internationalen Raumstation (ISS) hat es einen Zwischenfall mit Folgen für die Besatzung gegeben. Wegen eines Lecks an einem Modul wurden fünf Raumfahrer - alle vier Mitglieder der SpaceX-Crew 12, die im Februar auf der ISS angekommen war, und der US-Astronaut Chris Williams - angewiesen, sich in das "Dragon"-Raumschiff zu begeben.

Zwischenfall auf ISS: "Risse waren schon immer ein Problem"

Dies teilte eine Sprecherin der US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag auf der Plattform X mit.