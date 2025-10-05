Wasserkrise im Iran: 19 große Stauseen kurz vor dem Austrocknen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Zuge der Wasserkrise im Iran stehen dort offiziellen Angaben zufolge inzwischen 19 große Staudämme kurz vor dem Austrocknen. Betroffen sind Talsperren in mehreren Provinzen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag berichtete. Demnach liegt die durchschnittliche Füllrate der rund 200 Staudämme landesweit nur noch bei 35 Prozent. Der Iran zählt zu den trockensten Ländern der Welt. Zuletzt haben Fachleute einen deutlichen Rückgang der Niederschläge festgestellt.

Teheran: Wasserversorgung wird täglich unterbrochen Gleichzeitig nehmen Dürreperioden und andere extreme Wetterereignisse zu. Die Wasserkrise bahnte sich seit Langem an – in diesem Sommer trifft sie auch die Hauptstadt Teheran mit ihren mehr als 15 Millionen Einwohnern hart. Die Regierung reagiert mit drastischen Maßnahmen: In vielen Teilen Teherans und anderen Städten wird die Wasserversorgung täglich unterbrochen, um Wasser zu sparen. Trockene Provinzen wie im Südwesten oder im Zentrum des Landes sind angesichts von Sommertemperaturen von mehr als 40 Grad noch stärker vom Wassermangel betroffen.