Korsika: Schusswaffen weit verbreitet

Auf 1.000 Einwohner kommen auf Korsika 350 Schusswaffen, das sind nach Angaben der Behörden mehr als doppelt so viele wie im Schnitt in Frankreich. 17.000 Einwohner haben einen Jagdschein, wie der Jagdverband mitteilte.

Die "Insel der Schönheit", wie Korsika oft genannt wird, ist die Region im europäischen Teil Frankreichs, in der auf die Einwohnerzahl gerechnet am meisten Menschen umgebracht werden. 18 Morde und 16 versuchte Morde gab es 2024 bei rund 355.000 Einwohnern. Und seit Jahresbeginn gibt es bereits sieben weitere Morde, sechs davon wohl Abrechnungen im kriminellen Milieu. Ende März erst wurde ein bekannter Kopf der korsischen Mafia vor seiner Haustüre in Bastis erschossen.