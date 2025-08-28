Ekel-Insel aus Feuchttüchern wird aus Londoner Themse abgetragen

So groß wie zwei Tennisplätze ist die Insel, die sich in der Londoner Themse aus Abfällen gebildet hat. In der Nähe der Hammersmith-Brücke kam es zu dem Ekel-Phänomen, das die Behörden nun auf den Plan gerufen hat. Die begehbare Insel besteht zu weiten Teilen aus den Fasern von Feuchttüchern, die die Bewohner Londons im WC runtergespült haben.

Wegen des teils veralteten Londoner Kanalisationssystems werden bei schweren Regenfällen auch oft Abwässer in den Fluss geleitet - was die Entstehung der Feuchttücher-Insel begründet.