Mariame Cissé hatte mehr als knapp 162 Tausend Fans auf TikTok. Auf der Plattform postete die Frau aus Mali regelmäßig Videos zur Unterstützung des Militärs des westafrikanischen Landes. Jetzt wird bekannt, dass sie tot ist. Laut Angaben der Associated Press (AP) wurde sie entführt und öffentlich hingerichtet.

TikTok-Star öffentlich hingerichtet Yehia Tandina, der Bürgermeister von Timbuktu, bestätigte gegenüber dem Medium den Tod der Content Creatorin: "Die junge TikTok-Nutzerin Mariame Cissé wurde am Freitag von bewaffneten Männern entführt, als sie auf dem Wochenmarkt in Echel war. Am nächsten Tag, in der Abenddämmerung, brachten dieselben Männer sie zurück zum Unabhängigkeitsplatz in Tonka und richteten sie vor einer Menschenmenge hin." Der Politiker soll keine weiteren Informationen zu den Todesumständen haben.

Bisher hat sich keine Gruppe zu der Tötung von Cissé bekannt. Laut AP ist bekannt, dass Mitglieder der Al-Qaida-nahen Gruppe Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM) in Tonka operieren. JNIM wurde 2017 in Mali gegründet und hat sich laut BBC News innerhalb weniger Jahre zu einer der tödlichsten dschihadistischen Gruppen Afrikas entwickelt.