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Historische Bombe explodiert: Mehrere Tote und Verletzte
Bei der Explosion einer Bombe wurden in Indonesien fünf Menschen getötet und mehrere verletzt. Die Bombe könnte aus dem Zweiten Weltkrieg stammen.
Zusammenfassung
- Fünf Menschen starben und fast 20 wurden verletzt, als eine mutmaßliche Weltkriegsbombe in Papua, Indonesien, explodierte.
- Die Explosion ereignete sich unter einem auf Pfählen errichteten Haus in einem Fischerdorf und zerstörte neun Wohnhäuser.
- Laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine Bombe oder Granate aus dem Zweiten Weltkrieg, als Indonesien Schauplatz heftiger Kämpfe war.
Bei der Explosion einer mutmaßlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Bombe in Indonesien sind fünf Menschen ums Leben gekommen.
Fast 20 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben vom Montag verletzt, als die Bombe unter einem auf Pfählen errichteten Haus in einem Fischerdorf in der Region Papua detonierte. Neun Wohnhäuser wurden zerstört.
Offenbar sei eine Bombe oder eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert, sagte Polizeisprecher Cahyo Sukarnito. Während des Zweiten Weltkriegs war Indonesien Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen den japanischen Besatzern im damaligen Niederländisch-Ostindien und den Alliierten.
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