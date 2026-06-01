Historische Bombe explodiert: Mehrere Tote und Verletzte

Bei der Explosion einer mutmaßlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Bombe in Indonesien sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Fast 20 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben vom Montag verletzt, als die Bombe unter einem auf Pfählen errichteten Haus in einem Fischerdorf in der Region Papua detonierte. Neun Wohnhäuser wurden zerstört.