Eine Frau und ihre zwei kleinen Töchter sind in Indien in einer abgelegenen Waldhöhle entdeckt worden. Die 40-Jährige und die Mädchen im Alter von sechs und vier Jahren hatten etwa zwei Wochen lang mitten im Wald gelebt, wie die Zeitung Hindustan Times und andere einheimische Medien berichteten. Die Frau habe der Polizei gesagt, sie habe gern im Wald meditiert. Jetzt droht ihr die Abschiebung.

Beamte hatten die Familie den Berichten zufolge während eines Patrouillengangs in der Gegend um den hinduistischen Wallfahrtsort Gokarna im Bundesstaat Karnataka im Südwesten Indiens gefunden. Die Beamten seien überrascht gewesen, eine Familie in einer Höhle zu finden. Von Gokarna sollte sie in die Großstadt Bengaluru gebracht werden, um ein Abschiebeverfahren in Gang zu setzen, berichtete die Zeitung The Times of India unter Berufung auf die Behörden.