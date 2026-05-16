Ein österreichischer Wanderer, der seit Freitag in den Bergen der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien vermisst worden war, ist tot geborgen worden.

Die Leiche des 23-Jährigen und jene seines Begleiters, ein in Deutschland lebender 24-jähriger US-Bürger, wurden am Samstag von einem Hubschrauber des friaulischen Zivilschutzes in einem Berggebiet in der Gemeinde Verzegnis (Provinz Udine) zwischen den Bergen Piombada und Bottai lokalisiert.

Gleichgewicht verloren

Wie die friaulische Bergrettung der APA berichtete, sollen die beiden Männer abgestürzt sein, nachdem sie auf einem besonders steilen, grasbewachsenen Abschnitt das Gleichgewicht verloren hatten. Der Unfall ereignete sich an einem Ort, der vom Boden aus nur sehr schwer zu erreichen ist. Aus diesem Grund erfolgte die Bergung der Leichen per Seilwinde.