Not-OP: Hund schießt Herrchen (53) in den Rücken
Ein Mann in Shillington wurde von seinem eigenen Hund angeschossen. Wie WFMZ TV berichtet, handelte es sich dabei um einen Unfall. Die Waffe lag auf dem Bett des Herrchens.
Hund hüpft auf Bett und löst Schüsse aus
Die Polizei wurde kurz nach 23 Uhr zum Haus des Mannes gerufen, da dort Schüsse gefallen sind. "Während sie noch am Einsatzort waren, wurden sie darüber informiert, dass ein Hund auf das Bett gesprungen war, wodurch sich ein Schuss aus der Schrotflinte löste, der schließlich den Mann traf", erklärte Polizeikorporal Michael Schoone von der Polizei in Shillington.
Die Beamten fanden den 53-Jährigen mit einer Schusswunde im Rücken vor. Er erklärte der Polizei, dass er seine Schrotflinte geputzt und auf das Bett gelegt habe: "Er ist sich nicht sicher, in welcher Phase der Reinigung er sich zu diesem Zeitpunkt befand, daher ist unklar, ob sich die Pfote des Hundes möglicherweise im Abzug verfangen hat und die Sicherung deaktiviert war, oder ob es sich um eine Art Herstellungsfehler handelte. Das ist derzeit noch unbekannt", erklärte Schoone.
Herrchen musste operiert werden
Der Verwundete wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sogar operiert werden musste. Laut Angaben der Polizei wurde eine leere Patronenhülse in der Schrotflinte gefunden. Schoone appellierte an die Bevölkerung, mehr Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung mit Schusswaffen einzuhalten. Der Vorfall wird weiterhin untersucht.
Nicht der erste "schießwütige" Hund
Erst im März wurden Nachrichten aus Tennessee bekannt, dass ein Hund seinen Besitzer angeschossen hat. Fox 8 berichtete, dass der Mann mit seiner Partnerin im Bett lag, wo sich auch die Waffe befand. Als ihr Pitbull Oreo auf das Bett sprang, löste sich ein Schuss und traf den US-Amerikaner.
Der Hund soll mit seiner Pfote im Abzugsbügel hängen geblieben sein und den Abzug betätigt haben. Sein Herrchen wurde von einer Kugel am linken Oberschenkel gestreift. Auch in den Jahren zuvor wurden immer wieder Fälle bekannt, in denen Hunde ihre Besitzer und Besitzerinnen mit Waffen unabsichtlich angeschossen haben.
Kommentare