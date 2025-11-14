Ein Mann in Shillington wurde von seinem eigenen Hund angeschossen. Wie WFMZ TV berichtet, handelte es sich dabei um einen Unfall. Die Waffe lag auf dem Bett des Herrchens.

Hund hüpft auf Bett und löst Schüsse aus Die Polizei wurde kurz nach 23 Uhr zum Haus des Mannes gerufen, da dort Schüsse gefallen sind. "Während sie noch am Einsatzort waren, wurden sie darüber informiert, dass ein Hund auf das Bett gesprungen war, wodurch sich ein Schuss aus der Schrotflinte löste, der schließlich den Mann traf", erklärte Polizeikorporal Michael Schoone von der Polizei in Shillington.

Die Beamten fanden den 53-Jährigen mit einer Schusswunde im Rücken vor. Er erklärte der Polizei, dass er seine Schrotflinte geputzt und auf das Bett gelegt habe: "Er ist sich nicht sicher, in welcher Phase der Reinigung er sich zu diesem Zeitpunkt befand, daher ist unklar, ob sich die Pfote des Hundes möglicherweise im Abzug verfangen hat und die Sicherung deaktiviert war, oder ob es sich um eine Art Herstellungsfehler handelte. Das ist derzeit noch unbekannt", erklärte Schoone.

Herrchen musste operiert werden Der Verwundete wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sogar operiert werden musste. Laut Angaben der Polizei wurde eine leere Patronenhülse in der Schrotflinte gefunden. Schoone appellierte an die Bevölkerung, mehr Sicherheitsmaßnahmen bei der Handhabung mit Schusswaffen einzuhalten. Der Vorfall wird weiterhin untersucht.