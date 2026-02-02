Welt

Hund bricht in gefrorenen Teich ein: Mann (23) stirbt bei Rettungsversuch

Zwei Hunde kämpfen sich durch kaltes Wasser und Schilf am Rand eines zugefrorenen Teichs in Illinois.
Ein junger Mann wollte seinen Hund aus einem gefrorenen Teich retten, nachdem das Tier eingebrochen ist. Doch der Retter ertrank dabei.
Von Selma Tahirovic
02.02.26, 10:45

Für einen 23-jährigen Jäger aus den USA endete seine Tierliebe tödlich: Am 26. Jänner versuchte ein Mann, seinen Hund aus einem zugefrorenen Teich in Illinois zu retten. Dabei brach er selbst in den Teich ein und ertrank. 

Mann bricht bei Rettungsversuch in Teich ein

Der Unfall ereignete sich in Clinton County. Wie die örtliche Feuerwehr in einer Presseaussendung berichtet, brach der 23-jährige Luke Kitterman während des Rettungsversuchs gegen 15:15 Uhr in den See ein. Laut FOX 2 war der Mann mit fünf Freunden in der Gegend auf Gänsejagd, als sein Hund auf den zugefrorenen See rannte, nachdem sie eine Gans erlegt hatten. 

Dabei brach er in den See ein. Kitterman versuchte, seinen Hund zu retten und kroch auf seinem Bauch über den See, um den Hund zu retten. Er zog ihn aus dem Wasser, doch das panische Tier eilte wieder in den Teich zurück, um bei seinem Besitzer zu sein. 

Leiche erst am nächsten Tag geborgen

Die Freunde von Kitterman versuchten, dem Tier und Mann zu helfen. Sie schafften es, den Hund aus dem Wasser zu ziehen, doch der 23-Jährige ging unter.

Ein Taucherteam mit mehr als 75 Einsatzkräften suchte nach ihm, nachdem der Jäger nicht mehr an die Oberfläche aufgetaucht war. Aufgrund der extrem kalten Temperaturen wurde der Einsatz von einer Rettungs- zu einer Bergungsaktion umgewandelt. Seine Leiche konnte erst am nächsten Tag geborgen werden. 

