Für einen 23-jährigen Jäger aus den USA endete seine Tierliebe tödlich: Am 26. Jänner versuchte ein Mann, seinen Hund aus einem zugefrorenen Teich in Illinois zu retten. Dabei brach er selbst in den Teich ein und ertrank.

Mann bricht bei Rettungsversuch in Teich ein

Der Unfall ereignete sich in Clinton County. Wie die örtliche Feuerwehr in einer Presseaussendung berichtet, brach der 23-jährige Luke Kitterman während des Rettungsversuchs gegen 15:15 Uhr in den See ein. Laut FOX 2 war der Mann mit fünf Freunden in der Gegend auf Gänsejagd, als sein Hund auf den zugefrorenen See rannte, nachdem sie eine Gans erlegt hatten.

Dabei brach er in den See ein. Kitterman versuchte, seinen Hund zu retten und kroch auf seinem Bauch über den See, um den Hund zu retten. Er zog ihn aus dem Wasser, doch das panische Tier eilte wieder in den Teich zurück, um bei seinem Besitzer zu sein.