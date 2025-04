6 Tote bei Hubschrauber-Absturz: "Sie gingen mit einem Lächeln im Gesicht"

Der Bruder der bei einem Hubschrauberabsturz in New York ums Leben gekommenen Siemens-Managerin hat sich am Wochenende an die Presse gewandt.

Joan Camprubí reiste nach New York, um die Überführung der Leichen seiner Schwester und ihrer Familie zu organisieren.

Nach dem Absturz eines Hubschraubers bei einem Rundflug über der US-Metropole New York in den Hudson River, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen, hat sich ein Angehöriger der Verstorbenen zu Wort gemeldet.

Joan Camprubí, der Bruder der verstorbenen Siemens-Managerin Mercè Camprubí, ist am Wochenende nach New York gereist, um die notwendigen Formalitäten für die "schnellstmögliche“ Überführung der Leichen zu erledigen, damit die Familie "gemeinsam in Frieden ruhen“ kann.

"Gingen ohne zu leiden" "Sie gingen gemeinsam, ohne zu leiden, mit einem Lächeln im Gesicht", sagte Camprubí, der vom New Yorker Bürgermeister Eric Adams an die Absturzstelle begleitet wurde, wo er Blumen zum Gedenken an seine Schwester und seine Familie niederlegte.

Seine Familie versuche, die "wirklich schwierige Situation“ zu verarbeiten, sagte er zu Journalistinnen und Journalisten. Er brachte außerdem seine Dankbarkeit für die "massive“ Unterstützung durch amerikanische, spanische und katalanische Institutionen sowie durch das Unternehmen Siemens zum Ausdruck, bei dem sowohl Mercè Camprubí als auch ihr Ehemann Agustín Escobar arbeiteten. "Ihr werdet immer bei uns und in unseren Herzen sein. Wir werden euch nie vergessen und euer Lächeln jeden Tag unseres Lebens mit uns tragen“, sagte Camprubí auf Katalanisch.

Firma stoppt Flüge Der Anbieter des Helikopter-Fluges hat indes den Betrieb eingestellt. Die Firma New York Helicopter Tours werde "ihren Betrieb mit sofortiger Wirkung einstellen“, erklärte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Die Behörde werde zudem eine Untersuchung der Lizenz des Anbieters und seiner Sicherheitsvorschriften einleiten. Es war zunächst weiter unklar, was zu dem Absturz des Hubschraubers führte. Mögliche Unfallursachen sind nach Behördenangaben mechanisches Versagen oder eine Kollision mit einer Drohne oder einem Vogel. In Videoaufnahmen des Absturzes ist zu sehen, wie sich der Rumpf des Helikopters vom Rotorblatt löst. Der Hubschrauber war am Donnerstag während eines Rundflugs, der von dem Anbieter als „ultimative Sightseeing-Tour New Yorks“ beworben wurde, plötzlich in den Hudson gestürzt. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben: die fünfköpfige spanische Familie und der Pilot.