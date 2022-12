Höhere Sterblichkeit: Überschuss bei deutscher Pensionsversicherung

In Deutschland erwartet die gesetzliche Pensionsversicherung für heuer einen Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Das sagte die Präsidentin der Pensionsversicherung, Gundula Roßbach, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Neben der guten Entwicklung des Arbeitsmarktes tragen auch geringere Pensionsausgaben dazu bei. "Ein Grund ist aktuell auch die Corona-Pandemie, die zu einem Anstieg der Sterblichkeit gerade bei älteren Menschen geführt hat", so Roßbach.