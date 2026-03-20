"Hitzekuppel" über den USA: Mehr als 43 Grad im März

Eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft viele Menschen in den USA. Laut dem US-Wetterdienst sollten die teils extremen Temperaturen in großen Teilen des Landes bis zum Wochenende anhalten, bevor diese "Hitzekuppel" allmählich Richtung Osten abziehe. Für die südwestlichen Bundesstaaten und vor allem in den Tälern Kaliforniens und den Wüstengebieten Arizonas warnte die Behörde vor starker bis extremer Hitze, wie am Freitag berichtet wurde.

Aber auch in nördlichen Bundesstaaten wie Nebraska und South Dakota ist es für die Jahreszeit außergewöhnlich warm. Angesichts der Trockenheit steigt laut der Behörde die Gefahr von Waldbränden. Der Wetterdienst ging davon aus, dass die Höchsttemperaturen die bisherigen Monatsrekorde für März brechen werden. Selbst die Tiefsttemperaturen seien aktuell so hoch, dass sie nicht wirklich Abkühlung brächten.