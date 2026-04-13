Hitzealarm in Thailand: Mehr als 40 Grad bei Neujahrsfest

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Mit ausgelassenen Wasserschlachten hat im Königreich Thailand das traditionelle Neujahrsfest "Songkran" begonnen, der wichtigste Feiertag des Jahres. Zwischen dem 13. und 15. April wird es dabei traditionell sehr nass - eine willkommene Abkühlung bei Temperaturen von fast 40 Grad. Viele Teilnehmer waren schon nach wenigen Minuten von Kopf bis Fuß klatschnass, dazu ertönte aus Lautsprechern ohrenbetäubende Partymusik. Für manche Landesteile sagte der Wetterdienst für die kommenden Tage noch höhere Temperaturen von bis zu 42 Grad voraus, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Die Behörden warnten vor Gesundheitsrisiken und betonten, es sei gefährlich, sich länger ungeschützt in der Sonne aufzuhalten. Die Stadtverwaltung wollte sicherheitshalber viele Notfallteams sowie jede Menge Trinkwasser für die Teilnehmer bereitstellen.

Touristenflaute wegen hoher Flugpreise? Auch viele Touristen reisen regelmäßig an, um der Gaudi beizuwohnen. Jedoch hatte die Reisebranche im Vorfeld vor starken Einbrüchen durch die hohen Flugpreise gewarnt, die vom Iran-Krieg nach oben getrieben worden sind. Auch für viele Thais wird "Songkran" wegen der gestiegenen Benzinpreise teuer: Die meisten Bürger haben wegen der Feiern eine ganze Woche frei und fahren normalerweise aus den Städten aufs Land zu ihren Familien. Gespritzt wird mit kunterbunten Wasserpistolen, die schon seit Tagen allerorts zum Verkauf angeboten wurden. In der Hauptstadt Bangkok verwandelten sich berühmte Straßen wie die Silom Road oder das Backpacker-Mekka Khaosan Road wieder in feuchtfröhliche Partymeilen. Aber auch in Touristenhotspots wie Pattaya oder auf Inseln wie Phuket und Koh Samui bleibt fast niemand trocken. Ähnlich geht es auch in den Nachbarländern Kambodscha und Laos zu.