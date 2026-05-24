Indien schlägt Alarm: Bereits mehr als 45 Grad, mindestens 16 Hitzetote
Bei Temperaturen über 45 Grad sind den Behörden zufolge im Süden von Indien bisher mindestens 16 Menschen an einem Hitzschlag gestorben. Die Toten wurden am Sonntag aus dem südlichen Bundesstaat Telangana gemeldet. Die Behörden gaben eine Hitzewarnung aus.
"Die Intensität der Hitze hat bisher unerreichte Höhen erreicht", erklärte der dortige Finanzminister Ponguleti Srinivasa Reddy, der zu erhöhter Wachsamkeit im gesamten Bundesstaat aufrief. Die Behörden von Telangana riefen ältere Menschen, Kinder und schwangere Frauen auf, tagsüber möglichst nicht nach draußen zu gehen.
Vergangene Woche hatte der indische Wetterdienst hohe Temperaturen und Hitzewellen in mehreren Teilen Indiens vorhergesagt. In der Hauptstadt Neu Delhi und anderen Städten in der Nähe blieben die Temperaturen in der vergangenen Woche durchgängig über 40 Grad. Die offiziell höchste je gemessene Temperatur liegt bei 51 Grad, die 2016 in Phalodi in Rajasthan gemessen wurden. In Indien sind heiße Sommer die Regel, doch durch den Klimawandel werden Hitzewellen nach Einschätzung von Experten länger und intensiver.
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