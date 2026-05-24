Bei Temperaturen über 45 Grad sind den Behörden zufolge im Süden von Indien bisher mindestens 16 Menschen an einem Hitzschlag gestorben. Die Toten wurden am Sonntag aus dem südlichen Bundesstaat Telangana gemeldet. Die Behörden gaben eine Hitzewarnung aus.

"Die Intensität der Hitze hat bisher unerreichte Höhen erreicht", erklärte der dortige Finanzminister Ponguleti Srinivasa Reddy, der zu erhöhter Wachsamkeit im gesamten Bundesstaat aufrief. Die Behörden von Telangana riefen ältere Menschen, Kinder und schwangere Frauen auf, tagsüber möglichst nicht nach draußen zu gehen.