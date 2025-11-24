Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Hotelzimmer mehr als 350 Meter über dem Meer? Seit Mitte November ist das möglich – mit 82 Stockwerken und einer Höhe von 377 Metern übertrifft das frisch eröffnete Luxushotel Ciel Dubai Marina das benachbarte, bisherige Rekordhotel Gevora (75 Etagen). Damit trägt das „Ciel“ – auf Deutsch: „Himmel“ – nun den Titel als höchstes reines Hotelgebäude der Welt. Höchstes Gebäude der Welt bleibt allerdings der Burj Khalifa – ebenfalls in Dubai – mit 828 Metern. Das J Hotel im Shanghai Tower befindet sich zwar auf 632 Metern Höhe, der Turm ist aber kein reines Hotelgebäude.

Das Ciel hat rund tausend Zimmer, darunter 147 Suiten – alle luxuriös ausgestattet. Die bodentiefen Glasfenster bieten Rundumblicke auf die Skyline von Dubai, Palm Jumeirah (die größte künstliche Marina der Welt) und das Meer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ciel Dubai Marina/by IHG

Schwimmen ganz oben Und noch zwei weitere Rekorde hat das Gebäude zu bieten: Das höchste Infinity-Pool der Welt – es liegt im 76. Stock. Im „Tattu Sky Pool“ schwimmen Besucherinnen und Besucher in über 300 Metern Höhe mit freiem Blick über die Stadt.

Und auf der 81. Etage befindet sich mit der „Tattu Sky Lounge & Terrace“ die höchstgelegene klimatisierte Freiluft-Terrasse der Welt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ciel Dubai Marina/by IHG