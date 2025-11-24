Fast schon im Himmel: höchstes Hotel der Welt hat eröffnet
Zusammenfassung
- Das neue Luxushotel Ciel Dubai Marina ist mit 377 Metern das höchste reine Hotelgebäude der Welt.
- Das Hotel bietet den höchsten Infinitypool und die höchstgelegene klimatisierte Freiluftterrasse weltweit.
- Dubai erlebt einen Tourismusboom mit Rekordzahlen und plant bis 2031 bis zu 40 Millionen Hotelgäste jährlich.
Ein Hotelzimmer mehr als 350 Meter über dem Meer? Seit Mitte November ist das möglich – mit 82 Stockwerken und einer Höhe von 377 Metern übertrifft das frisch eröffnete Luxushotel Ciel Dubai Marina das benachbarte, bisherige Rekordhotel Gevora (75 Etagen). Damit trägt das „Ciel“ – auf Deutsch: „Himmel“ – nun den Titel als höchstes reines Hotelgebäude der Welt.
Höchstes Gebäude der Welt bleibt allerdings der Burj Khalifa – ebenfalls in Dubai – mit 828 Metern.
Das J Hotel im Shanghai Tower befindet sich zwar auf 632 Metern Höhe, der Turm ist aber kein reines Hotelgebäude.
Das Ciel hat rund tausend Zimmer, darunter 147 Suiten – alle luxuriös ausgestattet. Die bodentiefen Glasfenster bieten Rundumblicke auf die Skyline von Dubai, Palm Jumeirah (die größte künstliche Marina der Welt) und das Meer.
Schwimmen ganz oben
Und noch zwei weitere Rekorde hat das Gebäude zu bieten: Das höchste Infinity-Pool der Welt – es liegt im 76. Stock. Im „Tattu Sky Pool“ schwimmen Besucherinnen und Besucher in über 300 Metern Höhe mit freiem Blick über die Stadt.
Und auf der 81. Etage befindet sich mit der „Tattu Sky Lounge & Terrace“ die höchstgelegene klimatisierte Freiluft-Terrasse der Welt.
Tourismusboom.
Dubai, die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate und die Hauptstadt des gleichnamigen Emirats, zu dem es gehört, erlebt einen gigantischen Tourismusboom: Im Vorjahr empfing Dubai knapp 19 Millionen internationaler Gäste - die ausländischen Investitionen in den Tourismus lagen 2024 bei über 1,7 Milliarden Euro.
Mit 28 Millionen ausländischen Besuchern lagen die gesamten Emirate im Jahr 2023 auf Platz 11 der bestbesuchten Länder weltweit. Die meisten Touristen besuchten dabei die Emirate Abu Dhabi und Dubai.
Die extrem ölreichen und dadurch reich gewordenen VAE wurden erst 1971 von den Briten unabhängig, 1979 wurde das erste Hotel der Emirate eröffnet. Bis 2031 wollen die VAE jährlich bis zu 40 Millionen Hotelgäste empfangen.
