Vor Wohnung niedergestochen: Bürgermeisterin schwer verletzt
Die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke in Deutschland, Iris Stalzer (SPD), ist lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Sie habe mehrere Messerstiche erlitten, hieß es aus Sicherheitskreisen. Zuerst hatte der WDR berichtet.
Aktuell laufe in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen, ohne nähere Details zu nennen. Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden.
Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.
Der Notruf wurde nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen auch von ihren Kindern abgesetzt. Es handelt sich um die mutmaßlichen Adoptivkinder im Alter von 15 und 17 Jahren. Sie hätten die Rettungsleitstelle gegen 12.40 Uhr verständigt, hieß es. Sie gaben demnach an, ihre Mutter schwer verletzt im Wohnhaus aufgefunden zu haben. Die Mutter sei wohl überfallen worden. Sie weise mehrere Messerstiche im Bereich des Oberkörpers auf.
Zunächst sei sie ansprechbar gewesen, so die Kinder laut Sicherheitskreisen. Die Ärzte sehen nach Auskunft aus Sicherheitskreisen akute Lebensgefahr. Ein Transport sei nur durch einen Rettungshubschrauber möglich.
