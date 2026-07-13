Hase sorgt für halbstündige Flughafen-Sperre in Dresden

Ein Hase hat den Flugverkehr am Dresdner Flughafen für kurze Zeit ausgebremst. Bei der Landung hatte ein Flugzeug am Sonntagabend das Tier überrollt, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG mitteilte.

Dieser Vorfall löste demnach routinemäßig ein besonderes Prozedere aus. Zuvor hatte Tag24 berichtet. Die Start- und Landebahn wurde geschlossen und kontrolliert.

Eine Maschine wich auf den Airport Leipzig/Halle aus, zwei andere Flugzeuge kreisten in der Warteschleife über Dresden. Nach einer halben Stunde wurde Entwarnung und die Start- und Landebahn wieder freigegeben. Ein Schaden sei nicht entstanden.