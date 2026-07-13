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Hase sorgt für halbstündige Flughafen-Sperre in Dresden

Ein Flugzeug überrollte bei der Landung am Sonntagabend einen Hasen. Die Start- und Landebahn wurde daraufhin für eine halbe Stunde gesperrt.
13.07.2026, 08:00

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Verdi-Warnstreik bei Lufthansa · Dresden

Zusammenfassung

  • Ein Hase hat am Sonntagabend den Flugverkehr am Dresdner Flughafen kurzzeitig ausgebremst.
  • Bei der Landung überrollte ein Flugzeug das Tier, worauf die Start- und Landebahn routinemäßig geschlossen und kontrolliert wurde.
  • Eine Maschine wich nach Leipzig/Halle aus, zwei weitere kreisten über Dresden, nach rund 30 Minuten wurde die Bahn ohne festgestellten Schaden wieder freigegeben.

Ein Hase hat den Flugverkehr am Dresdner Flughafen für kurze Zeit ausgebremst. Bei der Landung hatte ein Flugzeug am Sonntagabend das Tier überrollt, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG mitteilte. 

Dieser Vorfall löste demnach routinemäßig ein besonderes Prozedere aus. Zuvor hatte Tag24 berichtet. Die Start- und Landebahn wurde geschlossen und kontrolliert.

Eine Maschine wich auf den Airport Leipzig/Halle aus, zwei andere Flugzeuge kreisten in der Warteschleife über Dresden. Nach einer halben Stunde wurde Entwarnung und die Start- und Landebahn wieder freigegeben. Ein Schaden sei nicht entstanden.

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Agenturen, sif  | 

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