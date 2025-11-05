Welt

Kurios: Marihuana als Dubai-Schokolade getarnt

Ungewöhnlicher Fund: Zollfahnder kontrollierten die als Schokolade getarnte Frachtsendung - und stießen dabei auf 53 Kilo Haschisch.
05.11.25, 11:24
Als Dubai-Schokolade getarntes Haschisch haben Zollbeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Verden in Niedersachsen (Deutschland) gefunden.

Vor zwei Wochen hätten die Beamten eine Frachtsendung aus Spanien kontrolliert, dabei seien „Ungereimtheiten“ aufgefallen, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit. Tatsächlich entdeckten die Zollfahnder in der Sendung etwa 53 Kilogramm Marihuana. In der Folge wurde die Wohnung eines 20 Jahre alten Mannes in Oyten durchsucht.

Dubai Chocolate bar with green kadayif and peanut butter on white stone table

Die vermeintliche Dubai-Schokolade entpuppte sich als Drogen.

In der Wohnung seien die Ermittler auf weitere 20 Kilogramm Haschisch im Kühlschrank des mutmaßlichen Drogenschmugglers gestoßen, sagte Guido Mäke, der Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Rund 900.000 Euro Straßenverkaufswert

„Die aufgefundenen Drogen waren als Dubai-Schokolade getarnt verpackt und zum Weiterverkauf vorbereitet.“ Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich demnach auf insgesamt rund 900.000 Euro. Der 20-Jährige steht den Angaben zufolge im Verdacht, in den Cannabisschmuggel verwickelt zu sein. Er wurde festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte erst jetzt über den Fall berichtet werden, wie das Zollfahndungsamt mitteilte. 

