Kurios: Marihuana als Dubai-Schokolade getarnt

Als Dubai-Schokolade getarntes Haschisch haben Zollbeamte bei einer Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Verden in Niedersachsen (Deutschland) gefunden.

Vor zwei Wochen hätten die Beamten eine Frachtsendung aus Spanien kontrolliert, dabei seien „Ungereimtheiten“ aufgefallen, teilte das Zollfahndungsamt Hannover mit. Tatsächlich entdeckten die Zollfahnder in der Sendung etwa 53 Kilogramm Marihuana. In der Folge wurde die Wohnung eines 20 Jahre alten Mannes in Oyten durchsucht.

Die vermeintliche Dubai-Schokolade entpuppte sich als Drogen.

In der Wohnung seien die Ermittler auf weitere 20 Kilogramm Haschisch im Kühlschrank des mutmaßlichen Drogenschmugglers gestoßen, sagte Guido Mäke, der Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.