Marihuana im Weihnachtsessen: Familie vergiftet sich an Heiligabend

Am Heiligabend musste eine 14-köpfige Familie in Polen wegen Symptomen einer vermeintlichen Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Doch die Ursache war eine andere: Alle Familienmitglieder - im Alter von drei bis 78 Jahren - waren bekifft.

Feuerwehr rückte an

Den Weihnachtsabend hatte die Familie in der Nähe der Stadt Zambrów in der Provinz Podlachien verbracht. Neben einer Lebensmittelvergiftung, kam zunächst eine Kohlenmonoxidvergiftung als mögliche Ursache in Frage, eventuell verursacht durch einen Kamin. Die alarmierte Feuerwehr konnte jedoch keine Anzeichen für Kohlenmonoxid feststellen.