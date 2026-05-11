Die Evakuierung des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs vor der spanischen Insel Teneriffa steht vor dem Abschluss. Am Montagnachmittag sollen die beiden letzten Flüge Richtung Australien und Niederlande starten, teilte die spanische Gesundheitsministerin Monica Garcia mit. Unter den 17 in die USA gebrachten Passagiere wies laut US-Gesundheitsministerium eine Person leichte Symptome auf, eine weitere wurde schwach positiv auf das Virus getestet worden. Bisher seien 94 Passagiere von Bord geholt worden, erklärte Garcia am späten Sonntagabend. Der australische Flug soll am Montag sechs Passagiere an Bord nehmen, der niederländische 18. Beide Maschinen sollen auch Bürger anderer Staaten transportieren. Neuseeland verhandelt nach eigenen Angaben noch über die Rückholung eines Staatsbürgers. Ein japanischer Passagier traf der Regierung in Tokio zufolge bereits mit einem britischen Charterflug in Großbritannien ein, wo er 45 Tage medizinisch überwacht werden soll. Er sei bei guter Gesundheit.

Von den 38 philippinischen Besatzungsmitgliedern wurden nach Angaben der Regierung in Manila bisher alle negativ getestet. 24 von ihnen sollen in die Niederlande geflogen werden und dort eine sechswöchige Quarantäne antreten. Die übrigen 14 Besatzungsmitglieder blieben Regierungsangaben zufolge an Bord, um das Schiff zur Desinfektion in die Niederlande zu steuern. Zielhafen ist Rotterdam. 42 Tage Quarantäne Die ersten Passagiere und Crewmitglieder hatten am Sonntag das Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" verlassen, auf dem das gefährliche Hantavirus ausgebrochen ist. Mit Militärbussen wurden sie zuvor zum Flughafen der kanarischen Insel Teneriffa gebracht und in ihre Heimatländer ausgeflogen, wie spanische Regierungsvertreter sagten. Sie betonten, die Betroffenen kämen nicht in Kontakt mit der Öffentlichkeit. Die Passagiere dürfen das Schiff spanischen Behörden zufolge erst verlassen, wenn ihr jeweiliges Evakuierungsflugzeug eingetroffen ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl ab Sonntag eine Quarantäne von 42 Tagen.

Die Flugzeuge für spanische und französische Staatsbürger flogen bereits am späten Sonntagvormittag ab. Danach wurden der spanischen Gesundheitsministerin Monica Garcia zufolge Bürger aus Kanada, den Niederlanden, Großbritannien und die USA ausgeflogen. Das niederländische Flugzeug habe zudem Deutsche, Belgier und Griechen an Bord genommen. Das deutsche Gesundheitsministerium teilte mit, dass vier deutsche Passagiere am Sonntagabend in den Niederlanden landen sollen. "Im Anschluss erfolgt eine Überführung nach Deutschland, wo die Kontaktpersonen zunächst ärztlich betreut werden. Zu Beginn der kommenden Woche erfolgt ein Weitertransport in die jeweiligen Bundesländer zur Quarantäne, die nach den Anordnungen der jeweiligen Gesundheitsämter erfolgt", erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Auch die Ankunft der beiden irischen Passagiere in ihrem Heimatland wurde laut dem irischen Infrastrukturminister Jack Chambers für den Abend erwartet.