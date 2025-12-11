Dichter Smog in Hanoi: Menschen sollen Häuser nicht verlassen

Nach mehr als einer Woche dichten Smogs in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi haben die Behörden die Bevölkerung aufgefordert, sich so wenig wie möglich nach draußen zu begeben. Schulen könnten geschlossen werden, wenn sich die Lage weiter verschlechtere, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Verordnung.

Donnerstagfrüh lag Hanoi auf der weltweiten Rangliste der Städte mit der stärksten Luftverschmutzung gleich hinter der indischen Metropole Neu-Delhi. Nach Angaben des Schweizer Luftanalyse-Unternehmens IQAir lag die PM2,5-Feinstaubbelastung deutlich über dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Grenzwert.