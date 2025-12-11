Dichter Smog in Hanoi: Menschen sollen Häuser nicht verlassen
Zusammenfassung
- Behörden in Hanoi raten wegen anhaltendem Smog, das Haus nicht zu verlassen; Schulschließungen werden erwogen.
- Feinstaubwerte liegen laut IQAir deutlich über WHO-Grenzwerten, Hauptursachen sind Baustellen und Verkehr.
- Maßnahmen gegen Luftverschmutzung werden angekündigt, zeigen laut Beobachtungen aber bislang keine Wirkung.
Nach mehr als einer Woche dichten Smogs in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi haben die Behörden die Bevölkerung aufgefordert, sich so wenig wie möglich nach draußen zu begeben. Schulen könnten geschlossen werden, wenn sich die Lage weiter verschlechtere, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Verordnung.
Donnerstagfrüh lag Hanoi auf der weltweiten Rangliste der Städte mit der stärksten Luftverschmutzung gleich hinter der indischen Metropole Neu-Delhi. Nach Angaben des Schweizer Luftanalyse-Unternehmens IQAir lag die PM2,5-Feinstaubbelastung deutlich über dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Grenzwert.
"Ich hatte in den letzten Tagen Schwierigkeiten, auf der Straße zu atmen", sagte die Bewohnerin Dang Thuy der Nachrichtenagentur AFP. Sie habe sich für ihre Wohnung zwei Geräte zur Luftreinigung gekauft.
Behörden sind nur auf dem Papier aktiv
Um den Ausstoß von Feinstaub zu verringern, ordneten die Behörden stärkere Kontrollen gegen das illegale Verbrennen von Abfällen an sowie eine Beschränkung von Baustellenstaub, die etwa durch das Abdecken von Lastwagen oder Wasserberieselung erreicht werden könne. AFP-Journalisten konnten auf den Baustellen jedoch kein geändertes Verhalten im Umgang mit Staub feststellen. "Die Behörden sind nur auf dem Papier aktiv. Es hat noch nichts funktioniert und diese furchtbar schlechte Luft bleibt in unserer Stadt", beklagte Thuy.
Laut WHO kann Feinstaub zu schweren Gesundheitsproblemen wie Schlaganfällen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenkrebs führen. Experten zufolge ist die Luftverschmutzung in Hanoi auf die Zunahme von Baustellen zurückzuführen sowie auf die hohe Zahl von Motorrädern und Autos, die jeden Tag durch die Neun-Millionen-Einwohner-Stadt fahren.
