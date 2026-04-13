Nach einer Massenpanik mit rund zwei Dutzend Toten in Haiti hat die Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Von Dienstag bis Donnerstag werden die Flaggen im ganzen Land auf halbmast gesetzt, wie das Büro von Ministerpräsident Alix Didier Fils-Aimé nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Die Regierung komme für die Bestattungskosten der Opfer auf.

Bei der Massenpanik an der Zitadelle Laferrière in der Gemeinde Milot im Norden des Landes waren am Samstag Medienberichten zufolge 25 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor war von mindestens 30 Todesopfern die Rede. Auslöser für den großen Andrang soll ein von einem bekannten Influencer beworbenes Treffen junger Menschen gewesen sein. Als starker Regen einsetzte, sei Panik ausgebrochen.