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25 Tote bei Touristenattraktion: Influencer soll Massenpanik ausgelöst haben

Nun wurden 3 Tage Staatstrauer ausgerufen. Von Dienstag bis Donnerstag werden die Flaggen in ganz Haiti auf halbmast gesetzt.
13.04.2026, 14:18

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Die Zitadelle Laferriere.

Nach einer Massenpanik mit rund zwei Dutzend Toten in Haiti hat die Regierung eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Von Dienstag bis Donnerstag werden die Flaggen im ganzen Land auf halbmast gesetzt, wie das Büro von Ministerpräsident Alix Didier Fils-Aimé nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Die Regierung komme für die Bestattungskosten der Opfer auf.

Katastrophe bei beliebter Touristenattraktion: Massenpanik fordert mindestens 30 Tote

Bei der Massenpanik an der Zitadelle Laferrière in der Gemeinde Milot im Norden des Landes waren am Samstag Medienberichten zufolge 25 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor war von mindestens 30 Todesopfern die Rede. Auslöser für den großen Andrang soll ein von einem bekannten Influencer beworbenes Treffen junger Menschen gewesen sein. Als starker Regen einsetzte, sei Panik ausgebrochen.

Mindestens 70 Tote bei Bandenangriff in Haiti

Die Zitadelle Laferrière gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die von ehemaligen Sklaven errichtete Festung gilt als Symbol des Freiheitskampfes gegen die französische Kolonialherrschaft.

Haiti
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