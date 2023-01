Haftbefehl gegen Sicherheitschef von Brasilia erlassen

Torres war bereits am Sonntag seines Amtes enthoben worden. Er war zum Zeitpunkt der Ausschreitungen nicht in der Stadt, sondern urlaubte mit seiner Familie in Florida. Er werde nach Brasilien zurückkehren und sich der Justiz stellen, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Vieira war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Bolsonaro peilt unterdesen eine vorzeitige Rückkehr aus den USA in sein Heimatland an. "Ich bin gekommen, um bis Ende des Monats zu bleiben, aber ich habe vor, meine Rückkehr vorzuziehen", sagte Bolsonaro "CNN Brasil" nach seiner Entlassung aus einem US-Krankenhaus am Dienstag (Ortszeit). Bolsonaro war Anfang der Woche wegen starker Bauchschmerzen in ein US-Krankenhaus eingeliefert worden.