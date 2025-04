Großer Waldbrand im Südtiroler Vinschgau noch nicht unter Kontrolle

Nachdem Donnerstagnachmittag oberhalb von Prad am Stilfser Joch im Südtiroler Vinschgau ein großer Waldbrand ausgebrochen war, sind Freitagfrüh die intensiven Löscharbeiten fortgesetzt worden. Das Feuer war weiterhin nicht unter Kontrolle, wenngleich es in der Nacht eingegrenzt habe werden können, berichteten Südtiroler Medien. Betroffen waren demzufolge rund 100 Hektar Wald zwischen 1.000 und 1.950 Metern Meereshöhe. Die genaue Brandursache blieb vorerst unklar.

Ein größeres Wohngebiet war bisherigen Informationen zufolge nicht unmittelbar in Gefahr. Am Donnerstag wurde aber ein Hof in der Gemeinde Stilfs evakuiert, auch wenn das Feuer noch weit davon entfernt war.