Auto in Flammen: Jetzt wütet ein riesiger Waldbrand in Südtirol

Ein großer Waldbrand bei Latsch im Südtiroler Vinschgau hält rund 300 Einsatzkräfte weiter in Atem. Ursache des Feuers war offenbar ein in Brand geratener Pkw. Wegen Unterwindes wurde ein Ausbreiten der Flammen in Richtung des Weilers St. Martin im Kofel befürchtet. 59 der 90 Bewohner - Frauen, Kinder und Ältere - mussten Donnerstagnachmittag aus ihren Häusern evakuiert und mit Hubschraubern ausgeflogen werden. Freitagfrüh wurden die Löscharbeiten aus der Luft fortgesetzt.

Vorerst konnte noch keine Entwarnung gegeben werden. 60 bis 70 Hektar am Latscher Sonnenberg standen laut Land Südtirol weiter in Flammen. Aber es gab auch positive Neuigkeiten: Die Nacht auf Freitag sei ruhig verlaufen, der Brand habe sich nicht weiter ausgebreitet. Derzeit herrschten günstigere Windverhältnisse bei geringerem Unterwind (Südwind), der jedoch im Laufe des Tages wieder zunehmen werde.

Indes machte sich auch Südtirols Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher (SVP) bei einem Erkundungsflug Freitagfrüh selbst ein Bild der Lage. Er sicherte den Einsatzkräften dabei seine volle Unterstützung zu und betonte, dass er alle Entscheidungen mittrage, wie es laut Landespressedienst hieß.

Brandgeruch ursprünglich auch bis nach Nordtirol

Am Donnerstag war eine riesige Rauchwolke weithin zu sehen gewesen. Diese zog durch den starken Wind auch ins Obere Gericht in den Nordtiroler Bezirk Landeck. Von dort gingen am Nachmittag zahlreiche Anrufe aufgrund des wahrnehmbaren Brandgeruchs bei den Feuerwehren ein, informierte das Land Tirol. Deshalb wurde am frühen Abend eine behördliche Gefahreninformation über AT-Alert im Bezirk Landeck/Oberes Gericht an alle eingeloggten Mobiltelefone ausgesendet, um mitzuteilen, dass der Brandgeruch seine Ursache im Waldbrand in Südtirol habe. Unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung im Bezirk Landeck bestand aber keine. Inzwischen wurde die behördliche Gefahreninformation über AT-Altert wieder deaktiviert, teilte das Land Freitagfrüh mit.