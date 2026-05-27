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Rekord-Hitze in England: 5 Jugendliche sterben bei Badeunfällen
Großbritannien erlebt aktuell eine außergewöhnliche Hitzewelle mit bis zu 35 Grad. In den vergangenen Tagen sind fünf Jugendliche bei Badeunfällen ums Leben gekommen.
In Großbritannien sind in den vergangenen, hochsommerlichen Tagen mindestens fünf Jugendliche bei Badeunfällen ums Leben gekommen.
Am Dienstagabend wurde im River Ribble eine Leiche gefunden, nachdem zuvor ein zwölf Jahre alter Bub vermisst worden war, wie die Polizei in Lancashire mitteilte. Am Montag waren in West Yorkshire, South Yorkshire und Warwickshire drei Jugendliche gestorben, am Sonntag ertrank ein 15-Jähriger in einem See in Lincolnshire.
Das Vereinigte Königreich erlebt derzeit eine außergewöhnliche Hitzewelle. Am Dienstag war es mit vereinzelt 35 Grad Celsius so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Tausende Menschen verbrachten die heißen Tage an Seen, Flüssen und am Meer.
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