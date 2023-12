Grausige Pizza: Neapel prangert "Horrorgerichte" im Ausland an

Pizza ist Kulturerbe

In Italien gilt Pizza auch als ein Stück nationaler Identität. Aber es gibt Unterschiede: In Rom ist der belegte Hefeteig dünner, knuspriger und wird "al taglio", stückweise auf die Hand, verkauft. In Neapel wird Pizza hingegen bei 485 Grad und nur sechzig bis neunzig Sekunden lang über Holzfeuer gebacken.

Im Jahr 2017 hatte es Italien geschafft, die Kunst der Pizzaioli, der Pizzabäcker von Neapel, von der UNESCO als Kulturerbe anerkennen zu lassen. Das Backen sei ein Ritual und ein wesentlicher Bestandteil der neapolitanischen Kultur und Identität, bestätigte die UNO-Sonderorganisation.

Die seit Oktober 2022 amtierende Rechtsregierung in Rom um Premierministerin Giorgia Meloni setzt stark auf die Verteidigung der heimischen Lebensmittelproduktion. So wurde das Landwirtschaftsministerium in "Ministerium für die Ernährungssouveränität" umgetauft. Die Regierung setzt sich unter anderem gegen Laborfleisch und Insektenmehl ein.

