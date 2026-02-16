Am 16. Februar ist im Schweizer Kanton Wallis ein Zug gegen 7 Uhr morgens entgleist. Bei dem Vorfall in Goppenstein seien mutmaßlich Personen verletzt worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) war die Strecke zwischen Goppenstein und dem nahe gelegenen Brig wegen einer Lawine unterbrochen.

Laut dem Schweizer Radio und Fernsehen (SFR) werden mehrere Verletzte vermutet. Der Einsatz läuft noch, die Behörden konnten noch keine Angaben zur konkreten Anzahl der verletzten Personen machen. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Laut der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) befanden sich 80 Menschen im Zug.