Zug in der Schweiz wegen Lawine entgleist – mehrere Verletzte
Zusammenfassung
- Im Kanton Wallis ist am 16. Februar bei Goppenstein ein Zug entgleist, vermutlich gibt es Verletzte.
- Die Strecke zwischen Goppenstein und Brig ist wegen einer Lawine unterbrochen, 80 Menschen waren im Zug.
- Bahnreisende müssen bis mindestens Dienstagmorgen mit Einschränkungen und Ausfällen rechnen.
Am 16. Februar ist im Schweizer Kanton Wallis ein Zug gegen 7 Uhr morgens entgleist. Bei dem Vorfall in Goppenstein seien mutmaßlich Personen verletzt worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) war die Strecke zwischen Goppenstein und dem nahe gelegenen Brig wegen einer Lawine unterbrochen.
Laut dem Schweizer Radio und Fernsehen (SFR) werden mehrere Verletzte vermutet. Der Einsatz läuft noch, die Behörden konnten noch keine Angaben zur konkreten Anzahl der verletzten Personen machen. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Laut der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) befanden sich 80 Menschen im Zug.
Einschränkungen bis Dienstag
Auf der Website der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) heißt es, dass der Bahnverkehr zwischen Goppenstein und Brig unterbrochen ist. Als Grund wird eine Lawine genannt. Zugreisende müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
Laut SRF soll die Einschränkung bis mindestens Dienstagmorgen um 4 Uhr dauern. Inwiefern die Entgleisung des Zuges damit zusammenhängt, ist noch unklar.
Kommentare