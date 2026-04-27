Warum dauerte die Analyse so lange?

Die Identifizierung der Struktur nahm so viel Zeit in Anspruch, da sie sich als unerwartet komplexes Unterfangen erwies, erklärte Allen Collins, Zoologe und Leiter des National Systematics Laboratory der NOAA Fisheries, in einem Interview. Ursprünglich ging man davon aus, die Zugehörigkeit des organischen Materials durch ein taxonomisches Routineverfahren relativ rasch bestimmen zu können.

"Doch dieser Fall entwickelte sich zu einem Sonderfall, der gezielte Anstrengungen und das Fachwissen mehrerer Experten erforderte. Es handelte sich um ein komplexes Rätsel, dessen Lösung morphologische, genetische, tiefseebiologische und bioinformatische Expertise voraussetzte", so Collins.