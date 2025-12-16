"Schamloses Verhalten": Girlband in der Türkei verurteilt
- Türkische Girlband "Manifest" wegen "schamlosen Verhaltens" nach einem Konzert in Istanbul zu Bewährungsstrafen verurteilt.
- Gericht begründete das Urteil mit Bühnenbewegungen, die an Geschlechtsverkehr erinnerten, und aufreizender Kleidung.
- Die Band betonte, sie wollten mit Musik und Tanz Menschen verbinden und niemanden provozieren.
Die türkischen Behörden haben eine bekannte türkische Pop-Girlband wegen "schamlosen Verhaltens" verurteilt. Das Istanbuler Gericht verhängte gegen die sechs Sängerinnen der Gruppe "Manifest" eine Strafe von drei Monaten und 22 Tagen auf Bewährung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Auch eine Sängerin, die einen Gastauftritt bei einem Konzert der Gruppe hatte, wurde demnach auf Bewährung verurteilt.
Auslöser war ein Konzert im September in Istanbul vor tausenden Fans. Die sechs Sängerinnen Anfang 20 trugen bei ihrem Auftritt knappe Kleidung, die Dessous ähnelten, und begeisterten mit ihren Tanzeinlagen das Publikum. In einem Song hat die Band auch den Oppositionsslogan "Recht, Gesetz, Gerechtigkeit!" vertont.
In der Begründung des Gerichts hieß es nach Angaben der Tageszeitung Cumhuriyet unter anderem, die Sängerinnen hätten auf der Bühne Bewegungen gemacht, die an Geschlechtsverkehr erinnerten.
"Manifest": Mit Musik und Tanz Menschen zusammenbringen
Die Sängerinnen hatten nach Bekanntwerden der Ermittlungen im September mitgeteilt, sie hätten mit ihrem Auftritt nicht vorgehabt, jemanden zu verärgern oder Empfindlichkeiten zu ignorieren. Sie seien betrübt über die Situation. Das Ziel der Band sei es, mit Musik und Tanz Menschen aller Altersgruppen und Einstellungen zusammenzubringen.
"Manifest" wurde vor rund einem halben Jahr bei einer Talentshow auf YouTube gegründet und hat seitdem einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Während eines Songs skandieren die Fans regelmäßig den Slogan der türkischen Opposition: "Recht, Gesetz, Gerechtigkeit!". Die Girlband ist zurzeit die erfolgreichste Popgruppe der Türkei und ihre Konzerte sind in der Regel ausverkauft.
Im Mai schrieb das Musikmagazin "Rolling Stone" über die Band: "Manifest" sei eine Gruppe mit einer "fließenden Choreographie, Femininität und kompromissloser Art, die auf eine Weise zusammenhält, wie man es in diesem Land seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen hat."
