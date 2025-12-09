Türkei: Süper-Lig-Profis nach Wettskandal verhaftet

Im Zuge des türkischen Fußball-Wettskandals sind 20 Verdächtige inhaftiert worden, darunter auch Profis aus der Süper Lig. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

Ermittler hatten vergangene Woche 46 Personen, darunter Club-Präsidenten, Spieler und Schiedsrichter festgenommen, nun wurden 20 offiziell in Haft genommen.