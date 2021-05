Gewaltsame Ausschreitungen in Istanbul, Paris und Berlin am 1. Mai

Bei Demonstrationen zum Tag der Arbeit ist es am Samstag in Istanbul und in Paris zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen. Auch in Deutschland kam es zu Ausschreitungen. In der Hauptstadt Berlin wurden Polizisten vereinzelt mit Böllern beworfen, es gab drei Verletzte.

Die türkische Polizei nahm in der Bosporus-Metropole mehr als 200 Menschen fest, die trotz eines Corona-Versammlungsverbots Kundgebungen abhalten wollten. In der französischen Hauptstadt wurden mindestens 34 Menschen in Gewahrsam genommen. Die Polizei setzte Tränengas gegen Linksextremisten ein.

Polizei in Istanbul gewaltsam gegen Demonstranten

Nach Medienberichten versuchten die Demonstranten in der Türkei, auf Istanbuls symbolträchtigen Taksim-Platz oder die angrenzende Istiklal-Straße zu gelangen. Die Stadtverwaltung gab die Zahl der Festnahmen mit 212 an. Wie "Cumhuriyet" und andere Zeitungen berichteten, riegelte die Polizei in der Metropole Istanbul Straßen, die zum zentralen Taksim-Platz führen, mit gepanzerten Fahrzeugen ab. Als Demonstranten dennoch versuchten, zum Platz zu marschieren, sei es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Die Beamten gingen teilweise gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Immer wieder drängten sie die Menge mit ihren Schilden zurück oder schleppten einzelne Teilnehmer gewaltsam fort.