Gewalt in Mexiko: Bürgermeister und Journalist erschossen

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Gewalt in Mexiko sind bei zwei getrennten Taten ein Bürgermeister und ein Journalist getötet worden.

Bürgermeister Valentín Lavín sei im Rathaus von Temoac im Bundesstaat Morelos erschossen worden, teilten die Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mit. In der nahe der Hauptstadt Mexiko-Stadt gelegenen Region sind mehrere Drogenkartelle aktiv. Ebenfalls getötet wurde der Journalist Francisco Alejandro Leyva Aguilar im Bundesstaat Oaxaca im Süden.

Erst im Jänner bewaffneten Angriff überlebt

Der erschossene Bürgermeister Lavín hatte lokalen Medienberichten zufolge erst im Jänner einen bewaffneten Angriff überlebt. Er gehörte der Partei von Präsidentin Claudia Sheinbaum an. In Mexiko werden Politiker und Behördenvertreter immer wieder Ziel von Anschlägen. Offiziellen Zahlen zufolge wurden seit 2006 - dem Jahr, in dem die drogenbedingte Gewalt stark zunahm - fast hundert Bürgermeister ermordet.