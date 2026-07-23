Gewalt in Mexiko: Bürgermeister und Journalist erschossen
Zusammenfassung
- In Mexiko sind bei zwei getrennten Taten im Bundesstaat Morelos und in Oaxaca ein Bürgermeister und ein Journalist erschossen worden.
- Der Bürgermeister Valentín Lavín wurde im Rathaus von Temoac getötet und hatte laut Medienberichten bereits im Jänner einen bewaffneten Angriff überlebt.
- Der Journalist Francisco Alejandro Leyva Aguilar, der für Kritik an örtlichen Behörden bekannt war, ist laut Reporter ohne Grenzen bereits der siebente in diesem Jahr in Mexiko getötete Medienschaffende.
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Gewalt in Mexiko sind bei zwei getrennten Taten ein Bürgermeister und ein Journalist getötet worden.
Bürgermeister Valentín Lavín sei im Rathaus von Temoac im Bundesstaat Morelos erschossen worden, teilten die Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mit. In der nahe der Hauptstadt Mexiko-Stadt gelegenen Region sind mehrere Drogenkartelle aktiv. Ebenfalls getötet wurde der Journalist Francisco Alejandro Leyva Aguilar im Bundesstaat Oaxaca im Süden.
Erst im Jänner bewaffneten Angriff überlebt
Der erschossene Bürgermeister Lavín hatte lokalen Medienberichten zufolge erst im Jänner einen bewaffneten Angriff überlebt. Er gehörte der Partei von Präsidentin Claudia Sheinbaum an. In Mexiko werden Politiker und Behördenvertreter immer wieder Ziel von Anschlägen. Offiziellen Zahlen zufolge wurden seit 2006 - dem Jahr, in dem die drogenbedingte Gewalt stark zunahm - fast hundert Bürgermeister ermordet.
Zudem ist Mexiko nach Angaben von Reporter ohne Grenzen (RSF) eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalisten. Leyva Aguilar war laut der Organisation bereits der siebente Medienschaffende, der in diesem Jahr in dem lateinamerikanischen Land getötet wurde. Aguilar war für seine Kritik an den örtlichen Behörden bekannt. Er wurde nach Behördenangaben in einem Restaurant erschossen. Der Journalist hatte früher einen regionalen Fernsehsender geleitet.
Zusammen mit den USA und Kanada war Mexiko in den vergangenen Wochen Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft.
Kommentare