Gestrandeter Buckelwal: Hilfsteam muss am Rettungskonzept feilen

Die Helfer des vor der deutschen Ostsee-Insel Poel gestrandeten Buckelwals stehen unter zunehmendem Druck. Die Behörden stimmten ihrem neuen Rettungskonzept für den Meeressäuger am Freitagabend nicht zu. Es seien noch immer einige Fragen zu beantworten, sagte ein Sprecher des Umweltministers von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, der Deutschen Presse-Agentur. Die letzten offenen Punkte sollten nun möglichst am Samstag geklärt werden. Dem beauftragten Bagger-Unternehmer Fred Babbel zufolge soll heute auch die mehr als 100 Meter lange Rinne vom Liegeplatz des Wals zum tiefen Fahrwasser fertig werden. Möglichst am Sonntag oder Montag soll nach seinen Worten das rund zwölf Meter lange und zwölf Tonnen schwere Tier aus seiner Notlage befreit werden. Im Fahrwasser soll ein 50 mal 30 Meter großer, mit Wasser gefüllter Lastkahn warten, der den Meeressäuger - wenn alles glattläuft - in Richtung Nordsee fahren wird.

Transport in einer Art Riesen-Aquarium angedacht Ob das klappen kann, ist jedoch unklar. Die Tierärztin der privaten Rettungsinitiative, Kirsten Tönnies, räumte ein, dass der Transportkahn verspätet vor Poel eintreffen werde. Einen Zeitpunkt nannte sie nicht. Durch eine geöffnete Klappe am Heck soll das Tier entweder selbstständig in den Kahn schwimmen oder behutsam hineinbugsiert werden. "Notfalls müssen wir diese Hilfsmittel, diese weichen Schlingen, mit dazunehmen, vielleicht kriegen wir's auch so hin", sagte Tönnies. Den Wal mit Hilfe von Gurten zu bewegen, hatten die Behörden in der Vergangenheit als zu belastend für das Tier abgelehnt.

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