Tausende gerettete Schildkröten wärmen sich nach Wintersturm auf

Der heftige Wintereinbruch im US-Bundesstaat Texas hat eine großangelegte Rettungsaktion für Tausende Meeresschildkröten ausgelöst. Auf der Insel South Padre Island im Süden von Texas wurden in den vergangenen Tagen mehr als 4.000 Meeresschildkröten aus dem heruntergekühlten Wasser im Golf von Mexiko gerettet und vorübergehend in einem Tagungszentrum untergebracht - zum Aufwärmen.

Die Organisation Sea Turtle Inc, die sich in der Region um den Schutz von Meeresschildkröten kümmert, startete den Rettungseinsatz. Die Tiere wurden in dem Kongresszentrum auf Plastikplanen in Räumen und Gängen ausgebreitet. Sanjuana Zavala von Sea Turtle Inc sagte am Donnerstag, die Schildkröten befänden sich in einer Art Kältestarre, in der sie sich nicht bewegten, bis sie wieder aufgewärmt seien. Dieser Zustand dauere mehrere Tage. "Wir müssen jetzt einfach abwarten."