Schwerer Straßenbahnunfall in Gelsenkirchen: 30 Verletzte

Bei einem Straßenbahnunfall in der deutschen Stadt Gelsenkirchen sind bis zu 30 Personen verletzt worden, viele von ihnen schwer. Wie die Polizei berichtete, war in der Innenstadt in der Nähe des Fußballstadions von Schalke 04 eine Fahrschulstraßenbahn plötzlich stehen geblieben.

Die Bahn dahinter, mit Fahrgästen besetzt, sei „auf die stehende oder langsam fahrende“ Bahn aufgefahren, schilderte eine Polizeisprecherin.