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Welt

Schwerer Straßenbahnunfall in Gelsenkirchen: 30 Verletzte

Die Ursache ist unklar.
06.08.2026, 16:55

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Zwei Polizisten stehen vor einem Einsatzfahrzeug.

Bei einem Straßenbahnunfall in der deutschen Stadt Gelsenkirchen sind bis zu 30 Personen verletzt worden, viele von ihnen schwer. Wie die Polizei berichtete, war in der Innenstadt in der Nähe des Fußballstadions von Schalke 04 eine Fahrschulstraßenbahn plötzlich stehen geblieben. 

Die Bahn dahinter, mit Fahrgästen besetzt, sei „auf die stehende oder langsam fahrende“ Bahn aufgefahren, schilderte eine Polizeisprecherin.

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25 bis 30 Personen wurden verletzt. „Nach aktuellem Stand sind sieben von ihnen schwer verletzt und bei drei Personen ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen.“ Warum die Fahrschulbahn auf der Hauptverkehrsstraße plötzlich stehen blieb, müsse noch geklärt werden, sagte die Polizeisprecherin.

Agenturen, jde  | 

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