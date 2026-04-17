Gelsen auf Island entdeckt: Vorboten des arktischen Wandels

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Viele empfinden sie vor allem als lästig, doch ihre Rolle in der Ökologie ist nicht zu unterschätzen: Gelsen. Den Fund einiger Exemplare auf der Vulkan- und Eisinsel Island sieht ein Forschungsteam im Journal Science als einen Indikator für einen größeren biologischen Wandel in der Arktis. Aufgrund der Erwärmung der Arktis und größerer menschlicher Aktivität bewegen sich Stechmücken und andere Gliederfüßer in der Region demnach auf neue Weise und in neuen Ausmaßen. Das habe große Konsequenzen für die gesamte Umwelt in der Arktis, schreiben die beiden Autorinnen in dem Science-Artikel. Zu den Gliederfüßern zählen neben Insekten auch etwa Spinnen, Tausendfüßer und Krebse.

Stechmücken 2025 erstmals in Island entdeckt Im Oktober 2025 waren in Kjós, etwa 50 Kilometer nördlich der isländischen Hauptstadt Reykjavík, drei Ringelmücken (Culiseta annulata) entdeckt worden. Wie das Isländische Institut für Naturwissenschaften mitteilte, war dies der erste Fund von Stechmücken auf der Insel. Er reiht sich demnach in eine wachsende Zahl neuer Insektenarten ein, die jüngst im Land identifiziert wurden. Es sei ungewiss, ob die Stechmücke sich dauerhaft in Island angesiedelt habe, hieß es in der Mitteilung des Instituts. Jedoch deute alles darauf hin, dass die auch in Mitteleuropa heimische Art unter isländischen Bedingungen überleben könne.