Im Garten: Schädel enthaupteter Leiche nach 17 Jahren gefunden

Ein DNA-Abgleich soll klären, ob es sich tatsächlich um den Schädel des 22-jährigen Türken handelt, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch. Sein Schwiegervater soll ihn in Deutschland erdrosselt und enthauptet haben.

Den Körper soll der verurteilte Serienmörder dann in einen blauen Arbeitsoverall eingewickelt und in einen Karton verpackt nach Klausen gebracht haben. Die Todesumstände waren nach dem Auffinden bis zuletzt ungelöst. Mitte Juni hieß es seitens der Bozener Staatsanwaltschaft, dass der Fall geklärt sei. Die Spur führt nach Deutschland in die Grenzregion zwischen Baden-Württemberg und Bayern in die Gemeinde Sontheim.

Dort wurden ein damals 55-jähriger italienischer Staatsbürger sowie seine beiden Söhne bereits vor Jahren wegen einer Mordserie verurteilt, wofür diese bereits Haftstrafen absitzen.